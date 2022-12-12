在日本被封為「動漫歌帝王」的資深男星水木一郎，過去因在經典動漫《無敵鐵金剛》中演唱第一代主題曲而爆紅，之後便在《小泰山》、《大魔神》、《魯邦三世》、《聖戰士》、《變形金剛Z》等多部動畫中演唱，至今主唱歌曲超過1000首。而他隨著年紀漸漸變大加上病痛纏身，只能坐著輪椅行動，仍在11月底時為音樂活動登台演唱，但沒想到今日卻傳出他在近日因肺癌過世，享壽74歲，令動漫迷們相當不捨且惋惜。

水木一郎所屬的經紀公司今日稍早發出訃聞，表示水木一郎已在12月6日傍晚6點50分病逝，享壽74歲。他在2021年4月發現自己罹患肺癌後便積極接受治療，也因為化療頻繁進出醫院，直到今年7月再度公開病況，大眾才得知他已肺癌第4期，不過水木一郎卻不放棄，持續與病魔抗戰，但經過1年7個月的努力，他仍在12月6日緊急送往醫院急救後搶救無效，宣布肺癌病逝。

據了解，水木一郎在罹患肺癌期間，癌細胞已擴散至腦部、淋巴等部位，病況相當嚴重，但他依然以「一生都是歌手」為目標積極治療，並持續著他熱愛的音樂活動，甚至在11月27日坐著輪椅參加「第49屆歌謠祭」的演唱活動，讓台下觀眾為之動容，沒想到這次的演出卻也成為他最後一場表演，讓粉絲們相當難過。