阿公店溪是高雄市岡山區的主要河川，但屬於中央管理。民進黨立委邱志偉日前在立法院質詢時，要求水利署除了既有的綠美化及堤頂步道建置規畫，也應參考愛河經驗，針對大岡山地區的母親河提出「點亮阿公店溪計畫」，方便民眾夜間使用，同時提升在地光榮感。

針對阿公店溪的點亮計畫，經濟部次長林全能在質詢時回應表示，後續將會實地到現場了解，確認計畫的可行性。

水利署第六河川局自2019年開始分期做「阿公店溪水岸環境改善工程」，6期經費共4.82億元，預計從岡山都會區段施作至永安出海口區段，施工長度達17.19公里，預計2026年全線完工。

邱志偉說，為改善過往河堤隔絕導致民眾與河川疏遠的問題，便要求六河局提出改善工程。該局規畫6期分年施作，前兩期集中在岡山人口稠密區，第1期已在2020年底完成，第2期今年完成細部設計後也將在明年動工，全面建置自行車道及無障礙步道系統，改善阿公店溪水岸人行空間並創造休憩亮點。