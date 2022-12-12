中國海軍潛艦在南海主動拿敵練兵

中方海軍潛艦正利用對手在南海的艦艇作為演訓夥伴，而分析家說，這是很務實的做法，不僅能在實際狀況下提升戰力，還能威懾敵方部隊，不要在中國家門前挑釁。

據中方官媒《環球時報》11日報導，央視10日播出的影片顯示，隸屬解放軍南部戰區的潛艦在南海演訓，在發現附近有敵艦時，隨即「由訓轉戰」。南部戰區海軍潛艇支隊艇長王海亮說，艦上加強聲納值更，對目標進行研判，而後便由作戰小組對目標進行模擬攻防演練。

「在隱蔽性保持方面，我們會加大下潛深度，採取懸停與航行相結合的方式，以保持潛艇的隱蔽性，」約3年前成為艇長的他說，「近年來，由『訓轉戰』早已成為常態，全艦官兵以『出航即出戰』的意識，執行每一次任務。」

王海亮說，如今他們在海上發現強敵進入相應的海域後，會主動迎上去和對方接觸，就是要「拿敵練兵」。他指出，用這些強敵進入南海活動的一些契機，和對方碰碰面——總之，接觸多了，中方官兵會愈來愈沉著、愈來愈自信。

另一方面，據央視報導，海軍潛艇支隊教練艇長趙愛軍說，在一次遠航任務中，海軍潛艇上浮充電時，被外國反潛機追蹤，後來他利用周遭商船和漁船製造的雜訊干擾掩護，甩掉了敵機。

「我們發現一個特殊信號，」聲呐技師牟永軍則回憶道，「這個信號反反覆覆地跟蹤我們，當時非常緊張。」不過，趙愛軍立即升起潛望鏡，仔細察看海面情況，當時海上商船、漁船逐漸增多，多種雜訊交疊，他立即決定利用雜訊掩護，干擾敵機探測。而經過一番周旋後，中國潛艦脫離敵方反潛機跟蹤範圍，並順勢坐沉海底，擺脫敵機追蹤。趙愛軍強調，平時「像打仗一樣訓練」，戰時才能「像訓練一樣打仗」。

而要求匿名的中國軍事專家說，外國，尤其是美國軍艦、軍機經常會在南海，台海和東海逼近偵察，並採取挑釁行動。而這些正是解放軍從中搜集實際情報，並提升戰力的良機。