台電除確保穩定供電，近年亦積極投入文資保存，辦理文資特展，今(2022)年首度與國立臺灣博物館聯手舉辦《島·電生活—臺灣電力的時代樣貌》特展，特展規劃四大主題，展出來自台電、臺博館、臺史館、科工館等逾60件展品及超過160件珍貴影像，亦結合14顆歷史電表打造有如跨越時空的藝術互動裝置，6日起至2024年4月7日於臺博館南門館紅樓2樓展出，歡迎民眾一同探索島嶼來電的百年故事。

台電獲邀首度與國立臺灣博物館聯手舉辦「島·電生活」特展，今揭幕，四大主題展出逾60件展品及超過160件珍貴影像。(圖/台灣電力公司提供)

特展序曲中，台灣近代重量級畫家陳澄波1915年創作作品《水源地附近》透過電線桿街景展現當時電力已進入生活的樣貌；畫中有煙囪的紅色建築即為同年完工的臺北預備火力發電所，也是臺北市區首座具規模的發電廠（裝置容量950瓩），現為台電綜合研究所。主題二「電的供給與需求」亦首次對外公開1929年由台電前身、臺灣電力株式會社製作的「日月潭水力電氣工事計畫圖」以及1937年的「日月潭發電廠相關設施分佈圖」，一窺日月潭發展歷史。

台電獲邀首度與國立臺灣博物館聯手舉辦「島·電生活」特展，今揭幕，四大主題展出逾60件展品及超過160件珍貴影像。(圖/台灣電力公司提供)

而特展主題三則以從古至今各類照明器具呈現電力對生活的影響，如臺灣早期電燈尚未普及的年代，主要以油燈、蠟燭、電石燈等作為夜間照明工具，其中現場展示的電石燈，在過往藉由上座盛水向下滴漏，讓水接觸放置於下座、主成份為碳化鈣的電土產生氣體，進而點燃噴火嘴作照明所用，更可透過水流速度調整火光大小，亮度比油燈、蠟燭高出許多。另展場亦結合動畫互動影像，可感受不同年代因電力帶來的生活景象變化。

此次特展於臺博館南門館紅樓2樓自12月6日正式展出至2024年4月7日（週一休館），而門票20元可同時參觀該館其餘常設展及特展。(台電廣告)