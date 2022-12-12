航空警察局副局長余一縣（中）表示，查獲毒品寄送到無人居住的空屋，再由物業公司主管利誘保全人員代收郵件，規避警方查緝，但仍遭警方識破。（陳麒全攝）

航警局與台北關共同破獲嫌犯利用航空快遞郵件，自美國寄送毒品到無人居住的空屋，再由物業公司主管利誘保全人員代收郵件，規避警方查緝，但仍遭警方識破，共查獲第二級毒品甲基安非他命3.5公斤。（陳麒全攝）

航警局與台北關共同破獲嫌犯利用航空快遞郵件，自美國寄送毒品到無人居住的空屋，再由物業公司主管利誘保全人員代收郵件，規避警方查緝，但仍遭警方識破，共查獲第二級毒品甲基安非他命3.5公斤。（航警局提供）

航警局與台北關共同破獲嫌犯利用航空快遞郵件，自美國寄送毒品到無人居住的空屋，再由物業公司主管利誘保全人員代收郵件，規避警方查緝，但仍遭警方識破，共查獲第二級毒品甲基安非他命3.5公斤。（航警局提供）

航警局與台北關共同破獲一起跨境毒品寄送案，嫌犯利用航空快遞郵件，自美國寄送毒品到無人居住的空屋，再由物業公司主管利誘保全人員代收郵件，規避警方查緝，但仍遭警方識破，並循線逮捕3人到案。

航空警察局副局長余一縣表示，航警局與財政部關務署台北關於9月20日在遠雄快遞貨物進口專區執行X光機貨物檢查勤務時，發現一箱來自美國的郵件包裹影像有異，在開箱查驗後發現包裹內夾藏第二級毒品甲基安非他命3.5公斤，航警局立即成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

余一縣指出，專案小組在查緝過程發現，嫌犯為了躲避警方鎖定，將包裹收件地址設在一處台中某大學旁的出租套房社區，收件地址是一間無人居住的空屋，領貨人也沒有居住在社區內，讓警方埋伏3、4天，卻遲遲等不到收件 人來領取郵包。

在警方經過多日佈線追查，發現擔任該社區的保全人員楊男對於警方巡查應對舉止可疑，甚至還對警方表示對偵探工作有興趣，可以配合警方辦案，藉故打探警方辦案方式，警方在進一步比對案件的人、車、地等相關資料後，向楊男查問時，發現楊男回答的說詞慌張，並有矛盾反覆之處，楊男在警方追問下被突破心房，坦承受物業公司梁姓主管以新台幣6000元代價，指使收領毒品包裹。

余一縣表示，警方除當場逮捕楊男，後續也追緝梁姓主管到案，再經過3個月的調查，循線緝獲陳姓幕後主嫌，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。航警局表示，運輸第二級毒品依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

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