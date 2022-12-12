系統整合暨製造服務商英濟（3294）今年營運表現不如預期，不過旗下生醫、光電二大新事業逆勢維持成長，目前生醫事業月營收突破千萬元，AR顯示裝置也獲日本冷氣機維修大廠採用，英濟預期，新事業基期低，認證中的產品可望陸續轉量產，有助於2023年維持成長。

英濟的新事業包含生醫及光電事業，今年前三季合計營收占比約1.7％，與去年同期約0.6％相較，增約1.1個百分點，英濟上周召開法人說明會，該公司表現，今年營運雖不如預期，但是新事業仍舊維持成長，英濟強調，新事業的特色是認證期較長，需要時間醞釀，展望2023年，由於新事業基期相對較低，認證中的產品若導入量產階段，有助於2023年衝大營收占比。

英濟表示，生醫事業協助客戶系統整合開發多樣高階醫療設備，如「靜脈定位儀」獲2022年國家新創獎；「行動手術室」為哈佛醫生團隊概念發想，由英濟協助設計並產出實際產品，創新概念更入選麻省理工學院博物館展出，生醫事業營收逐步成長，目前已達單月千萬規模。

光電事業中的AR顯示裝置、微型光機產品則二路並進推廣市場 ，其中「AR顯示裝置」已獲得日本冷氣維修大廠採用，並正與多家客戶共同開發顯示應用，包含工地防護、醫療教學、維修指引、教育訓練等。「微型光機」持續縮小體積以應用於穿戴式裝置並降低配戴不適感，目前與客戶進行小批量產與驗證中，進入量產階段後將持續增量。

英濟表示，2022年受疫情與戰爭影響成本上升、加上匯率波動以及主要生產基地中國防疫封控政策影響，使今年整體獲利表現不如預期，集團內部全力進行成本調控以及業務開發，目前陸續有新客戶與機種洽談中，將持續動態因應外在環境變數，隨時做好調整準備。

英濟2022年前三季累計淨損1.3億元，每股稅後淨損0.98元，公司亦公告11月營收為4.18億元，年減10％，今年累計營收44.4億元，年減7.4％。