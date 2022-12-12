美國財政部長葉倫周日（11日）表示 ，除非經濟出現意外衝擊，否則美國通膨到2023年應會大幅減緩。

葉倫接受CBS電視台《60分鐘》（60 Minutes）訪問時指出，「我認為，假如沒有意料之外的衝擊，通膨到明年底時會大幅減低。」

當被問及衰退的可能性，這位聯準會前任主席說：「眼前有衰退的風險。就我的觀點，這肯定不是降低通膨必然出現的情況。」

葉倫提到，經濟成長明顯放緩，通膨已有舒解，她依舊期待就業市場持續穩健。