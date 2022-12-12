大陸日前宣布暫停輸入多項農漁產品。對此，中廣董事長趙少康認為，此時誰能打開兩岸商品的銷售通路，挽救農漁民的生計，政府都應該給予正面肯定，但總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，腦子裡想的卻都是政治利益，也見不得在野黨做實事，顯然「九合一大敗的教訓還不夠」。

趙少康今（12）日在臉書發文提到，外銷通路受阻，蘇貞昌絲毫提不出具體辦法，「難道真要下令國軍開始喝高粱，班班免費供應沙士？」

趙少康痛批，民進黨的期中考（九合一選舉）成績不及格，到了現在還不知人民要的是安居樂業，且對政府已經絕望，同時，蔡政府操弄「抗中保台」害慘了台灣人，「大禍臨頭了，還不准國民黨去溝通，動不動扣上『賣台』的紅帽子」。

趙少康指，對於金門高粱被禁，藍委陳玉珍立即去大陸協調、溝通，做該做的事，「明知道會被抹紅，但不管他人怎麼說，就是要把問題解決」，相比之下，蔡英文跟蘇貞昌在出了事後，只會說空話，「抱著頭想怎麼甩鍋在野黨」，台灣的命運被交到這些人手上，真是不幸。