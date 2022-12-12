隨著大陸防疫政策變化，近日除快篩檢測與藥品出現供不應求現象外，面對如何預防新冠，更出現網路傳言稱「顏值高的人更不容易感染新冠」等說法。據封面新聞引述四川省第二中醫醫院呼吸與危重症醫學科主任，四川省新冠肺炎醫療救治專家組成員余德海表示，雖然沒有準確的科學依據，但認為有一定的道理，並指出「身體好、抵抗力強的人確實更不容易被感染。」

余德海表示，「顏值高」、「長得好看」通常意義上指的是一個人的狀態比較好，中醫上也可表示一個人的「先天之本」很足，一定程度上能夠反映出「吃得好、睡得好、心態好」，也能顯示出他的健康狀態較好。

余德海也補充，一般情況下，長得好看的人通常自信心比較高，自信心也能提高抵抗力。因此，他認為顏值高的人更不容易感染新冠，這種說法有一定的道理。

他說，「平時多運動，多吃蛋白質等營養物質能讓我們有一個好身體。身體好了，抵抗力提高了，一方面可減低病毒感染的幾率；另一個方面，就算感染，症狀也會更輕，不容易出現重型及危重型。」

此外，余德海指出，日常生活中，還可學習運用傳統保健強身方法如太極拳、五禽戲、八段錦等；同時，對足三里、氣海、關元等重要保健穴位經常施灸、按摩，也可以增強人體的正氣以達到預防新冠目的。