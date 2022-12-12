漲多拉回，台股回防14600點！歷經連5週驚驚漲格局的台股在上周踢到鐵板，兩度挑戰15000點卻未能站穩的台股在上周終止週線連5紅走勢，今天未開盤前又遭逢美股重挫壓力，雖然股王大立光(3008)、玉晶光(3406)、國巨(2327)、光寶科(2301)、華碩(2357)等電子股逆勢收紅，中化(1701)、幸康(3332)、健亞(4130)、高僑(6234)、鈺緯(4153)、耀登(3138)、久裕(4173)、營邦(3693)、富驊(5465)、生達(1720)、泓格(3577)、聿新科(4161)、兆勁(2444)漲停，裕隆(2201)強勢收高，此波扮演台股多頭總司令的台積電(2330)、創意(3443)等半導體個股股價面臨獲利了結賣壓漲多拉回，權值股表現不佳，拖累台股指數開低收低，成交量也明顯萎縮。

終場加權股價指數約14612.59點，下跌92.84點，成交量約為1515.49億元。OTC指數為187.43點，下跌0.71點，成交量為599.9億元。

今天上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲1.04%，其次是電線電纜類股及網通類股，分別上漲0.49%及0.26%，表現較差者為半導體類股、其他類股及百貨類股，其中半導體類股下跌1.26%，其他類股下跌1.17%，百貨類股下跌0.9%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲3.26%，表現最差為化工類股、下跌1.67%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股重挫拖累下，指數開低走低，盤中一度失守14600點，不過尾盤時買盤進場指數小幅拉抬，終場下跌92.84點，以14612.95點作收；台股經過連5周急漲，兩度挑戰15000點未能站穩，於上周終止漲勢，顯示高檔套牢賣壓不輕，加上年底將至，市場轉趨保守不願追高，國際股市亦多處理高檔拉回整理，預期短線台股指數難脫整理格局。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股11月強勁反彈，一度站回萬五大關，不過也湧現獲利了結賣壓，由於本周將有多項重要經濟數據公布，包括13日美國公布11 月消費者物價指數（CPI）、15日公布最新利率決策，市場觀望的投資氣氛濃厚，在無明顯主流帶動、外資陸續放長假的情況下，本周盤勢偏震盪，預期具籌碼優勢的中小型股相對較有表現空間。

元富投顧總經理鄭文賢表示，非農薪資年增率不減反增至5.1%，及上周五公布美國ppi年增率降幅不如預期，引發市場擔憂Fed終端利率目標高於市場預期，美債殖利率回揚，美股四大指數跌破月線支撐；外資不若11月大買台股，12月再度轉為賣超，台股漲多拉回，周一順勢跌破月線。台股近期在14,500點附近狹幅波動，同國際股市處在月線、半年線遊走，等待進一步國際情勢發展。

鄭文賢指出，本周台股盤勢，端賴周二美國cpi數據、及週四Fed會議而定，Fed會議前台股不脫盤整格局。目前市場預期11月cpi年增率從7.7%降至7.3%、核心cpi年增率則從6.3%降至6%，若cpi降幅不如預期，恐導致市場波動。再者，利率期貨顯示Fed明年3月升至4.9%，年底則降息2碼至4.4%，惟近期通膨維持高檔，不排除powell談話偏鷹派、利率目標高於預期，台股萬五壓力大，本周將處在14,300~14,800波動。