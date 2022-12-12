加權股價指數上周回檔修正，一周跌幅1.77％，外資也結束連續4周買超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超192.91億元，累計今年年初至12月9日止，外資累計賣超為1兆1,589.67億元。外資總持有股票市值為18兆5,398.26億元新台幣，占全體上市股票市值的40.40％，較12月2日的18兆9,498.31億元新台幣，減少4,100.05億元。

在個股買賣超部分，上周買超仍以金融股為主，臺企銀(2834)、永豐金(2890)居外資買超第1、3大個股，張數分別為43,144張及26,236張，元大金(2885)居第4大，而買超第3的為大成鋼(2027)，張數總計32,495張。

賣超方面，電子權值股為外資賣超對象，鴻海(2317)居外資賣超第1大個股，面板股的友達(2409)、群創(3481)排第2及第3，賣超張數分別為39,815張及39,668張。晶圓雙雄同樣為外資調節對象，聯電(2303)賣超33,609張排第4，台積電(2330)則排第9。