日媒報導，在拆解三星電子最新款折疊智慧手機Galaxy Z Fold 4後發現其零組件成本占售價不到40%，低於蘋果最新款高階機iPhone 14 Pro Max的成本占比，顯示三星此款新機的利潤優於iPhone新旗艦機。另有消息指數，明年iPhone 15高階版手機的成本可能更高，價格恐將隨之調漲。

《日經新聞》找來專業拆解公司Fomalhaut Techno Solutions拆了三星Galaxy Z系列最新折疊機Fold 4和華為等其他品牌的同級別手機，結果發現三星此款手機和華為Mate Xs、小米Mi Mix Fold的利潤差不多，全都比iPhone好。

報導指出，三星Fold 4的零組件成本約為670美元，占其售價不到4成，華為Mate Xs和小米Mi Mix Fold也在30%～40%之間。

此外，包括三星的可撓式有機發光二極體（OLED）面板和記憶體晶片等自家生產的零組件，以及LG Energy Solution的電池等，Fold 4折疊機大量採用南韓製的零組件，占比高達5成，是iPhone 手機的兩倍之高。

相較於過於偏重中國製、現在正設法分散供應來源的蘋果公司，三星則受惠於國內採購占比擴大，不僅較能確保供應鏈穩定，亦有助於降低成本。

根據Fomalhaut Techno Solutions此前拆解iPhone 14旗艦機的報告，iPhone 14 Pro Max零組件成本約501美元，較去年的iPhone 13 Pro Max高出60美元以上，漲幅創下歷來新高，但該款手機在美國等地的售價維持不變，並未轉嫁給消費者，使其利潤受到壓縮。

此外專門報導蘋果產品消息的新聞網站《Howtoisolve》日前報導，明年iPhone 15 Pro Max系列將由iPhone 15 Ultra取代，其規格升級幅度可望創下歷代之最，包括將採用USB-C接孔、A17處理器、8GB記憶體、雙前鏡頭、提供10倍望遠變焦的潛望式相機，甚至可能採用更輕更堅固的鈦金屬材質，但成本也將提高約90美元，可能迫使蘋果將iPhone 15 Ultra價格調漲100～200美元。