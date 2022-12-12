日本京都市清水寺12日公布「今年的漢字」是「戰」字。選出此字的理由是反映俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭、本屆世界盃足球賽日本隊迎戰足球強國等事件。

今年的年度漢字和過去一樣在京都市清水寺發表，由住持森清範揮毫在1.5公尺乘1.3公尺的特大和紙上，寫下「戰」字。

今非選出「戰」字的理由是俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭、北韓頻頻發射彈道飛彈、本屆世界盃足球賽日本隊戰勝德國等足球強國、在美國職棒大聯盟發展的「二刀流」選手大谷翔平表現亮麗、政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫工作及對物價飆漲的因應等。

日本漢字能力檢定協會1995年起每年公開徵求年度漢字，這次是第28屆。

本屆徵求年度漢字期間是11個月1日至12月5日之間，收到22萬3768票當中，有1萬804票選「戰」字。其次是「安」字、「樂」字。這次是年度漢字第二度選出「戰」字，上一次是2001年，當年美國發生911恐怖攻擊事件。

日本去年年度漢字是「金」字，因為去年東京奧運暨帕運有很多日本選手奪金、大谷翔平獲得MVP、將棋棋士藤井聰太達成最年輕「四冠」等。（編輯：高照芬）1111212