本土疫情進入谷底，但有醫師預估接下來可能反轉上揚，明年1月中旬可能達到新高峰。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，上周總確診人數和前一周相比幾乎持平，但最近4天確診人數較上周同期稍微增加，顯示上周應該是疫情谷底，至於未來是反轉新一波疫情或起起伏伏，還有待觀察。

近期單日新增1萬多例本土個案，指揮中心評估疫情已經到達谷底。王必勝指出，為什麼不會一直下降走到零，主要有兩個原因，第一是目前防疫措施相對寬鬆，不可能達到清零，還是有社區低度感染，數字又會再上升，第二是免疫力會隨著時間衰竭，感染或打疫苗都是，一段時間後也會再感染，因此希望呼籲民眾只要符合資格就盡量施打，增加自己的保護力。

醫師沈政男指出，國內第三波疫情將會在1月中旬達到高峰，預估不會超過前一波的5萬4000多例，但隨著跨年、過年聚會增加，可能到達新高峰。王必勝表示「當然也是有可能，如果有新一波疫情，我們估計不會比第二波疫情高，可能是第二波疫情的一半左右，現在也沒辦法確定」。

南韓曾有大型演唱會後發生大規模感染的情形，隨著國內戶外口罩令鬆綁，是否也會發生類似情況？王必勝表示，以疾病傳播來講，演唱會是非常高風險的場合，未來在跨年或耶誕節假期，如果有大型活動，指揮中心還是建議全程戴上口罩比較安全；因為人潮很多又沒辦法保持社交距離，建議全程戴上口罩、盡量不要飲食，如果有呼吸道症狀或發燒就不要去參加，以免傳染給別人。