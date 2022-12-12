國防部規劃延長義務役役期，外界質疑民進黨遲遲未對外正式公布，是要為支持兵役4個月的民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農解套。國民黨參選人王鴻薇12日表示，國防部、府院應通盤考量役期延長問題，不該充滿政治與選舉考量。

王鴻薇今中午接受節目《新聞不芹菜》專訪，於會後接受媒體聯訪。她表示，役期延長是大哉問，期盼民進黨政府可以做出通盤決定。現在的狀況卻是，國防部想延長役期，迄今遲遲不宣布，當中是否有選舉考量，是很重要的事。

王鴻薇說，身為一名母親，她的立場是認為役期是否延長必須做通盤考量。尤其邱國正曾說，這是他從軍40年來最危險的時刻，自己更不希望台海關係緊張、兩岸可能爆發衝突的狀況，要由年輕人承受，不只國防部，府院都應該好好地檢討，不要充滿政治與選舉考量。

此外，根據《TVBS》公布最新民調，王鴻薇支持度為46％、吳怡農則是38％，兩者相差8個百分點。王鴻薇指出，民調值得參考但會戒慎恐懼，在選舉過程中近全力爭取大家的支持。

若從政黨傾向方面來看此份民調，有49％中立選民支持王鴻薇、23％支持吳怡農。王鴻薇表示，相信許多人看見她長期問政及從政表現，未來會持續提出完整、可落實且符合選民需求的政見。