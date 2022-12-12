縣長徐耀昌等人為三義慈濟中醫院揭牌。（李京昇攝）

診間一隅。（李京昇攝）

慈濟醫療體系第1家中醫醫院，也是苗栗縣首家中醫專科醫院12日在三義鄉落成啟用，未來提供慢性病診療、中醫調養、長期照顧及樂活養生等服務。

中央健康保險署署長李伯璋、苗栗縣長徐耀昌、苗栗議長鍾東錦、慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟醫療法人林執行長俊龍、台中慈濟醫院簡院長守信、三義慈濟中醫醫院葉院長家舟、三義鄉呂明忠鄉長等人，與地方仕紳、社區慈濟人及醫療照護團隊等共同參與揭牌啟用典禮。

林碧玉指出，三義慈濟中醫醫院不只是一所醫院，搭配長照深入社區，將成為結合慈濟慈善、醫療、教育、人文4大志業，推展多元化健康照護的重要基地，在地服務守護三義與苗栗鄉親的健康。

慈濟證嚴法師20年前曾應鄉親請求，研議在三義興建醫療院所，但期間因政府醫療政策配套與大環境因素幾經波折，經過縣政府與慈濟在地志工等多方長期努力，終於逐夢踏實。

三義慈濟中醫院，設有急性一般病床10床提供住院服務，門診部分開設中醫不分科、一般內科及復健科3個診療科別，提供優質的醫養合一整合性醫療照護服務。

三義慈濟中醫院長葉家舟強調，雖名為中醫醫院，但醫院仍然提供中西醫整合的門診醫療服務，中醫各科別外，也有西醫內科、復健科、家醫科等跨專科全面醫療照護。

更開發先進科技應用的第一套「智慧型針灸安全系統」，協助臨床計針，具備安全、紀錄與管理功能，不只降低針灸後漏拔針的狀況，還能紀錄病人針灸後出現的出血、暈針等症狀，下次病人針灸前，就會主動顯示訊息提醒醫師，保障病人針灸安全。

縣長徐耀昌表示，三義慈濟中醫醫院除規畫中醫診療及養生調養，並將結合三義慈濟茶園、中草藥園區等共同推廣中醫藥產業發展與應用，也結合基金會、慈濟中區人醫會、社區志工提供義診服務及弱勢個案追蹤關懷，推展健康照護，也配合長照2.0政策，深入社區連結機關團體推動各項保健措施，建設成為三義健康、樂活、養生照護園區。