符瓊音今宣布懷孕。（翻攝符瓊音臉書）

《超級偶像》第二季亞軍的符瓊音，10月宣布與主廚老公登記結婚，沒想到相隔僅2個月，她今（12日）突在臉書曬出猴子一家三口的照片，發文表示：「我們現在是一家三口，會生出小戰車嗎？商演價依舊實惠。」開玩笑要大家別跟孕婦尬歌，而她的新單曲〈我想陪你〉也將在13日上線。

符瓊音與餐飲集團的行政主廚老公交往半年決定結婚，10月初完成登記，她表示：「今年覺得離別太多，想好好把握和對的人相處的時光。」符瓊音當時表示計畫明年生小孩，沒想到果真說話算話，明年將產下2人愛的結晶。