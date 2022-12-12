女星陳宥心（舊名：宣宣）過去參與演出多部《戲說台灣》的單元劇，三年前嫁給醫師，在今年四月宣布懷孕喜訊，在八月生下女兒，但她日前在節目中表示自己在求子與懷孕過程相當辛苦。

陳宥心日前在節目《命運好好玩》中透露，結婚後，前兩年一直嘗試自然受孕，但卻都沒成功，後來聽從朋友建議去做人工受孕，而做之前需先做輸卵管攝影檢查，沒想到卻意外發現她是醫學上罕見的「單角子宮」，只有一邊的卵巢及輸卵館功能正常，加上她年紀上屬於高齡，因此機率又再更低，她回憶，當時幾乎是月打近百針，且每一針打下去後的三到五分鐘都讓她痛到手腳捲曲。

然而，在她好不容易懷孕後，某一天與老公去吃火鍋的路上，她發覺眼睛很乾且不斷流眼淚，之後到了餐廳用餐時，發現居然喝不出湯的味道，而老公也發現她的異狀，說話時一邊嘴角不會動，且閉眼的時候另一隻眼睛無法緊閉，「我老公一看到這個狀況的時候，他就說你會不會是中風」之後才知道原來是顏面神經失調。

另外，陳宥心孩子出生之後在臉書上透露「正常孕婦大概只需在同一間醫院產檢14次，而我共經歷了4間醫院、6位醫師、27次產檢！」可以說是相當辛苦，而在懷孕前就有在家扶基金會認養孩子的她，在女兒出生後也決定再認養一個孩子，讓更多孩子感受被疼愛的幸福。