台中一名紀姓男子去年相約女性友人出門，未料散會時，紀男堅持陪女友人返家，見女友人的室友不在家，紀男竟強行侵犯友人得逞。一審依強制性交罪，處有期徒刑3年10月，案經上訴被台中高分院駁回。可再上訴。

判決書指出，紀男與女子A原本是網友，結識2年後去年4月某日晚間相約見面看電影，聚會結束後紀男堅持陪A女返回家中，接著見A女的室友不在家，竟強行把A女拉到床上性侵內射得逞，A女抵抗過程中還不慎後腦勺撞擊牆壁2次。

紀男接受偵訊時，坦承有與A女發生性行為，但是在A女同意下才做出的行為，且當時是A女主動邀約他到家中作客，他個人認知與A女是朝交往的方向前進，猜測A女是因不滿他未邀約吃飯才提告等語。

一審台中地院審理時，法官勘驗錄音檔與對話紀錄等證據，認定紀男的說詞僅是為了卸責，紀男的確性侵A女，且事後多次主動為了當日的行為向A女道歉，酌情後，依強制性交罪，處紀男有期徒刑3年10月，案經上訴，被台中高分院駁回。可上訴。