富達國際旗下之富達基金管理（中國）有限公司，獲得中國證券監督管理委員會批准經營證券期貨業務的牌照，成為首批在中國大陸開展全資共同基金業務的全球資產管理公司之一。

富達國際表示，取得大陸證券期貨業務牌照後，富達國際即可為大陸個人投資者提供境內投資產品和解決方案，同時為機構投資人提供資產管理服務，致力為大陸投資人發掘內地市場投資機會，提升財務健康及退休儲備。

由於富達國際看好大陸基金後市，在20年前即在大陸蹲點，並將大陸作為長期策略市場，自2004年起，富達國際分別於上海、大連和北京設立辦事處，目前員工總數超過1,900人。在以往合格境外機構投資者（QFII）制度下，富達國際擁有12億美元的QFII額度，為擁有QFII額度最大的外資資產管理機構之一。富達國際表示從2017年1月，富達國際更成為首家獲得「中國證券投資基金業協會」頒發私募證券投資基金管理人資格的外資資產管理公司。

富達國際亞太區（日本除外）董事總經理馬瑞傑（Rajeev Mittal）表示，富達期待借助富達國際在全球的經驗和能力，為大陸投資人提供世界級的投資產品和解決方案。身為長期專注永續發展的獨立私人公司，亦期待在快速發展的中國大陸資產管理產業上作出貢獻。

富達基金管理（中國）有限公司總經理黃小薏說，富達希望在大陸打造以退休金和資產管理服務為核心且業務多元化的金融服務公司。

富達基金之外，根據資料顯示，目前已在大陸設100％的外資公募基金公司還有貝萊德基金、路博邁基金及泰達宏利基金等。