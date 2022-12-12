台灣許多水產品、酒類、飲料等產品，近日遭大陸禁止輸入，其中也包括金門高粱酒。為此，立委陳玉珍、金門縣長當選人陳福海及連江縣長當選人王忠銘，今（12）日組團前往大陸溝通，並盼洽談重啟小三通事宜。但行政院長蘇貞昌今對此卻回應稱這將妨害台灣防疫，甚至說對岸會來台灣搶藥，大批網友轉傳此消息後傻眼怒批：來搶高端還是掃把？

因金門高粱酒遭大陸禁止輸入，加上小三通遲遲未開，陳玉珍等人組團前往大陸盼能為雙方進行溝通。對此，蘇貞昌今日出席「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」時回應，大陸唯獨對台灣特別苛刻，作業方式不照規矩，是刻意透過政治手段妨礙自由貿易。

而針對小三通一事，蘇貞昌指出，目前大陸疫情再起，但台灣近3年來防疫有成，若造成破口難以對全民交代，稱「如果輕率的大開國門，過去大陸到香港搶藥的情況大家都知道！」

此話一出讓網友全都炸鍋，紛紛在中時新聞網、PTT及雅虎新聞等平台留言，怒批「台灣確診率比人家高很多耶，在鬼扯什麼」、「台灣不是就已經開放國門了嗎」、「不是解封了，還在防人家進來」、「來台灣搶高端還是掃把？！哈哈哈，笑死全世界啦」