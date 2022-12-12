警方擔心詐騙集團成員消滅行騙證據，還特別申請保一「攻堅突擊車」破窗逮人。(警方提供)

以陳姓男子為首的詐騙集團，在台中、嘉義及台南等多個縣市設置詐騙機房，並以「中日超商」群組為掩護進行聯繫，假冒公務機關人員對大陸民眾行騙，刑事局中打與台中市、嘉義等警方合作，歷經半年追查，日前同步搜索該集團設在各縣市的機房，逮獲陳男等12人並起出電腦、手機等贓證物。

警方指出，今年6月接獲線報指稱陳姓男子（31歲）經營詐騙集團，專門以「高獲利」為口號吸引年輕人加入，且為分散風險，陳南除以台中機房作為指揮中心，還同步在嘉義、台南與苗栗設置詐騙機房，平時利用「中日超商」的群組聯繫，各縣市機房分別取名「旗艦店」、「分店」等，藉以躲避查緝，每天並在群組中檢討各處機房行騙績效。

警方表示，該集團去年6月開始行騙，其手法為假冒公務機關人員，謊稱被害人的手機門號或信用卡遭冒用、可能涉及刑責等，要求被害人繳付金錢，經持續蒐證後，本月7日同步搜索苗栗、台中、嘉義與台南機房，且因擔心陳男等人可能消滅證據，還特別申請保一「攻堅突擊車」破窗逮人。

警方指出，4處機房共逮獲陳男等12人，其中有6人為通緝犯，1人身上還帶著蝴蝶刀、手指虎等凶器，所幸立即被制伏，現場並起獲現金19萬多元及電腦、手機、毒品等贓證物，訊後依詐欺、組織及毒品等罪嫌法辦。

刑事局長李西河表示，警方持續執行安居緝毒專案，今年至今已查獲458件幫派組織犯罪、較去年同期增加18％，且今年截至目前為止共發生78件槍擊案件、較去年同期減少21件。