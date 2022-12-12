Joel Embiid racked up 28 PTS in the first half ♨🥵



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七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）12日在主場率隊擊退黃蜂，個人狂砍53分12籃板，包括32投20中，罰球11罰全中，七六人以131比113大獲全勝。恩比德的神勇演出令費城觀眾為之喝采，現場多次響起「MVP」的歡呼聲。恩比德是本季首位寫下兩場50分的球員，前一次是11月對爵士的59分。

恩比德是當今得分爆發力最強的中鋒，單季兩度拿到50分的中鋒，前一位要追溯到1993-94球季的「海軍上將」大衛羅賓生（David Robinson）。單以七六人隊史而言，上一位就是傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），距今超過半個世紀。算上其他位置也僅有十多年前「戰神」艾佛森（Allen Iverson）做到。

這是黃蜂的一場惡夢，只要被恩比德持球攻入禁區，那個回合就形同結束了。恩比德說：「球會自己找到我，整個晚上我們的傳導都非常流暢，球自然而然會到我手中。我們贏了，我很高興對球隊做出貢獻。」恩比德生涯第30次拿到單場40分10籃板以上，隊史僅次於張伯倫。

後衛哈登（James Harden）稱讚恩比德：「他整場比賽都處在攻擊模式，他把得分變得很容易，攻擊欲望強烈而且跳投很準。」哈登貢獻19分、9籃板、16助攻。