70歲資深藝人楊烈，近日被網路惡意捏造「突然離世」的假新聞，他今（12日）出席舞台劇《明星養老院》排練，先是怒斥虛構假新聞的人「你是看到鬼？」他說很多年前就看到假新聞，起初內容都是重複提到17年前罹患大腸癌的病況，沒想到近年直接演變成虛構死亡的假新聞，「真的是爆笑！因為我們不停的工作，表演佔據生活的絕大部分，你有種寫這些假新聞，智慧是0嗎？像打自己嘴巴一樣」。

他坦言一開始看到假新聞時很生氣，不解對方怎麼會傻到要編造新聞，但冷靜後就想請對方來看舞台劇，「來看表演就知道我們對工作的愛在所不辭」，他發揮高EQ說，看到假新聞覺得生氣時，就會猛喝一口氣泡水，「因為打完嗝後，氣也消了」。

目前身體狀況？楊烈說固定每3個月回診、半年抽血檢查，「我很健康，醫生還好奇問我三餐都吃什麼，怎麼會狀況都比以前還要好」，他也說生病後，改變飲食習慣，減少最喜歡的肉類，多吃蔬果。

《明星養老院》女主角黃嘉千今雖未現身，但郎祖筠表示她狀況非常好，「現在都有專業的律師在幫助她，她就是正常吃飯、正常犯傻，犯傻的內容可多了，有次排練時我們都在等她說話，結果她忘記了」。

網紅娘娘預計今年底完成《明星養老院》演出，就將返回泰國一趟，暌違3年未回家的他直言想到就想哭，這次回去算衣錦還鄉？他笑言：「我很少跟他們講，怕他們知道我有收入，我每次活動都說是公益活動，經營網路很辛苦」；他說當初接演舞台劇時內心很緊張，頻頻問王偉忠是否確定要找他，「舞台劇是累積作品的工作，一開始我有跟偉忠哥說我不是演員，可以嗎？他說沒關係，都可以磨練的」，楊烈也稱讚他表演一絕，相當有天賦。