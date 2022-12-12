《華爾街日報》周日報導，在競爭對手法國賽諾菲（Sanofi）宣布退出競標後，美國製藥大廠安進（Amgen Inc）收購生技公司Horizon Therapeutics Plc的協商已經進入後期。

報導指出，如果協商順利，安進可能在周一敲定這筆收購Horizon Therapeutics的交易。

安進和Horizon尚未回應其他媒體的置評請求。

上個月市值約220億美元的Horizon Therapeutics宣布已經與安進、賽諾菲及嬌生旗下楊森全球服務公司（Janssen Global Services）展開併購協商。今年以來，這三家公司對收購Horizon一直很積極。

不過，賽諾菲周日突然宣布將終止與Horizon的協商，也不打算對該公司提出收購要約。賽諾菲發布聲明表示，預期中的交易價格不符合我們的創造價值的標準。

楊森更早在上周就已退出這場賽局。

Horizon Therapeutics是自身免疫性罕見疾病和嚴重炎性疾病的專業藥廠。該公司預估其用於治療甲狀腺眼疾的明星藥物Tepezza的全球年銷售額最高可突破40億美元。