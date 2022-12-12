台北市議員徐巧芯12日接受專訪時表示，2024年將與國民黨立委費鴻泰角逐台北市第3選區（松山、信義）立委。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇受訪說，她現在滿腦子都是選舉，黨內同志做的決定她都尊重。

徐巧芯今表示，只要有機會一定會挑戰2024立委選舉，若能獲得初選機會，一定會參加。她不認為參加初選是挑戰現任立委費鴻泰，而是挑戰自己，看看選民是否認為她準備充足。

徐巧芯直言，國民黨已經來到世代快速交替的時刻，相信未來會有許多年輕、優秀的議員戰將出來挑戰，掀起一股風潮。

對此，王鴻薇表示，會給予所有政治人物的決定尊重，黨內同志做的決定她也尊重。對自己而言，現在滿腦子想做的事情是拚立委補選勝選，畢竟行程多到跑不完。

至於國民黨是否需要新陳代謝、世代交替？她說，此議題過去有非常多討論，待選後再與黨內同志商議，現在真的沒時間處理這方面的事情。