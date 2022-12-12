立法院經委會今審查《產業創新條例修正草案》，外界俗稱台版晶片法案，立委關切，優惠門檻太高、獨厚特定產業或公司，對中小企業沒有幫助，經濟部長王美花表示，草案適用對象不限產業別，只要在國內進行技術創新、擁有國際關鍵地位的公司都能申請，王美花具體舉例，5G、電動車都將納入。

行政院提出《產業創新條例》第10條之2修法，未來技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，研發費用的25％，以及購置先進製程的全新機器等支出的5％，皆可抵減當年度營所稅；立委質疑，此法獨厚半導體，甚至為台積電量身訂做，王美花強調，沒有獨厚特別產業、企業，未來5G、電動車等產業，未來都有機會適用。

王美花進一步解釋，產業技術變化速度很快，不宜在《產業創新條例》母法有太清楚的定義，改在子法定義來維持彈性。對於立委詢問日本、美國等皆為補助，我國卻只有租稅優惠；王美花表示，其他國家是要建立，必須砸重金建立產能，與我國有完整半導體供應鏈不同，兩者樣態有很大差距。

我國採租稅優惠手段促進投資，財政部次長李慶華預估，此法稅損金額約382.9億元，不直接採取補貼，是根據過去經驗，租稅優惠通常有誘發性效果，促進投資會帶來額外稅收，整體效益會比補貼來得好。