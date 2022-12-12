入冬以來首波寒流即將在周末報到，北部低溫目前報到8度，甚至有7度機率。中央氣象局長鄭明典PO文，直呼這波冷空氣恐怕要持續好一陣子，「不排除到農曆年後」。氣象專家賈新興也示警，冷空氣有越來越強趨勢，一定要特別關注！

「負北極振盪」發威，極冷空氣從極圈溢出，已在中高緯度地區帶來酷寒。鄭明典認為，台灣雖然位在冷氣團邊緣，但「就算只是被掃到，也會很冷」，周末低溫下探7、8度，成最佳例證。

鄭明典補充，負北極振盪影響多久還不知道，短的話2星期、長的話2個月都有可能；若持續時間較長，不排除天氣要等到過完農曆年，才有機會回暖。但只要寒流主力不再往南靠，更冷的機率並不高。

賈新興指出，根據歐洲模式模擬，這波冷空氣有越來越強趨勢，「除了1024等壓線，1032等壓線也更接近台灣，北風分量明顯」。他進一步表示，需觀察這兩天的預報，才能更精準掌握，不過整體來說一定要特別關注，尤其台北氣溫恐暴跌，絕不可掉以輕心。