劉若英變身「老婆婆」，完妝成果她自己相當滿意。（甲上提供）

影后劉若英暌違5年最新演出的電影短片《家家》，由她1人獨挑大樑演出，細膩演繹母女間動人關係，片中演到老年時期的她，特別為戲化老妝，上戲前總要歷時4小時的特殊化妝過程，但變身「老婆婆」的完妝成果讓她相當滿意，與平時凍齡的樣貌差太大，也笑稱：「都快認不出自己！」

當初劉若英透過監製五月天阿信看到《家家》劇本，對於幽微而動人的母女關係描寫相當有感觸，先主動聯繫了導演姚國禎，一開始是想給予故事一些想法與協助，但越是深入了解與多次討論後，卻逐漸成為最了解《家家》的人，她說：「劇本裡母女間的情感刻畫，也會讓我開始思考自身跟媽媽之間的關係。」最後也欣然決定出演。

接演後的劉若英除了角色功課外，在面對畫老妝扮成老婦時，也吃足苦頭犧牲超大，姚國禎表示，劉若英對於劇本的設定相當認同，進而也對老妝這件事情躍躍欲試，同時主動騰出時間讓特化團隊一次一次的進行測試。

為劉若英打造老年妝容的團隊，是於去年金馬獎以《月老》榮獲最佳造型設計的特效化妝工作室，團隊費時許久溝通老妝皺紋的疏密程度與走向，包括模擬角色的表情，以及亞洲女性生活環境合理的老化程度，為求慎重還特別在開拍前進行了2次的完整老妝定妝，製作老妝的程序非常複雜，要先經歷翻模、雕刻、試做，聚焦討論，然後再正式做成假皮，每貼合一次假皮都需要至少4到5小時。

另外，銀白色頭髮更是複雜程度不輸老妝的大工程，因為妝容的特殊性，戴上假髮比例會不真實，劉若英便提議用真髮來做白髮造型，然而斑白跟光澤度呈現很難達到寫實，最後選用銀色油漆筆將頭髮一搓搓上色，拍攝時都要提早4小時來梳化，回家還要卸掉頭髮，姚國禎說：「為此奶茶姐（劉若英）還特別洗了5次，結果頭髮上的油漆筆痕跡都還洗不掉！」

劉若英本周六將現身台北戲院與觀眾見面分享這部短片作品的拍攝過程，《家家》映後QA包括京站威秀影城、信義威秀影城、光點華山電影館，片商今也公佈「上映特典」，首週期間至上映之威秀影城購買《家家》電影票1張，即可獲得印有劉若英絕美側臉的限定珍藏A3思念版海報1張，數量有限送完為止。