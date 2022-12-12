宜蘭郵局在宜蘭農特產品推廣上不遺餘力，今（12日）特別與頭城鎮農會合作，透過郵政i郵購通路推廣新上市的黃金茂谷柑。（吳佩蓉攝）

新上市的黃金茂谷柑一推出後，消費者反應極好，讚口感好、水分多，加上特殊香氣。（左起，宜蘭郵局長陳雍宗、頭城鎮農會總幹事吳立民）（吳佩蓉攝）

消費者每訂購1箱黃金茂谷柑，即捐贈10元給弘道老人基金會，不僅提升農產品知名度、增加農民收入，還能一起做公益。（吳佩蓉攝）

宜蘭郵局在宜蘭農特產品推廣上不遺餘力，今（12日）特別與頭城鎮農會合作，透過郵政i郵購通路推廣新上市的黃金茂谷柑，消費者每訂購1箱，即捐贈10元給弘道老人基金會，不僅提升農產品知名度、增加農民收入，還能一起做公益；局長陳雍宗表示，希望民眾用實質行動挺小農做公益。

宜蘭縣因緯度高、溫度較低，柑橘類水果生長期較長，加上頭城依山傍海的地理優勢，讓柑橘類長年吸收海洋鹽水霧的微量元素，使果肉柔軟、風味更濃郁，且富含豐富的維生素Ｃ，深受國人喜愛；此次新品種黃金茂谷柑，配合使用有機肥料，果粒飽滿果皮像黃金般金黃透亮，為頭城鎮極具特色的農產品。

另，頭城鎮的桶柑遠近馳名，但近幾年氣候變遷，造成品質不穩定，故新上市的黃金茂谷柑一推出後，消費者反應極好，讚口感好、水分多，加上特殊香氣，因此市場銷售非常好，且採收期於過年期間、比桶柑早一個月，遂頭城農會大力推廣，許多桶柑果農也都改嫁接黃金茂谷柑，種植面積每年3至5公頃，逐年增長中。

頭城農會總幹事吳立民表示，今年黃金茂谷柑預計可採收5萬斤左右，比去年成長1倍，價格也都挺穩定的，平均1斤45元至60元。因頭城產的柑橘類與其他地方特別不一樣，種植面積與產量逐年遞增，也會做汰舊換新植株的補助，且1斤銷售價格高於桶柑20元以上，可望增加農民的收入。

宜蘭郵局局長陳雍宗表示，郵局協助小農宜蘭優質農產品推銷到各地，力挺在地農業，以提高知名度，也是一種深耕地方的具體表現。像頭城的甜心芭樂、員山的紅心芭樂也都透過i郵購的方式，行銷到各縣市；等黃金茂谷柑產期結束後，還會有公益捐贈活動，將持續協助縣內小農。