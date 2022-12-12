新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，盛大打造雪白之城，開城至今，已吸引超過500萬人共襄盛舉，為配合今年耶誕城系列活動，文化局也邀請街頭藝人於12月每周五六日下午5時30分至7時30分在板橋府中捷運站二號出口廣場，舉辦一系列府中FUN Party街頭藝人耶誕匯演，集合魔術、雜技、音樂等演出，類型豐富多元。

文化局指出，為了振興街頭藝術，市府結合結合轄內博物館、藝文館舍及觀光景點，提供街頭藝人上百場演出機會，希望民眾在兼顧防疫的前提下，可以到藝文展演空間欣賞表演，讓身心靈放鬆，至今已演出超過880場，觀賞人數累計超過16萬人次。

文化局表示，這次結合歡樂耶誕城活動，邀請街頭藝人輪流在府中登台表演，包含吉他彈唱蔡志遠及葉祖廷、太魯閣族原住民歌手黃孟平(大巴息格)、行動雕像、魔術雜技黃文維、旋轉立方李庭富(小冰)的特技演出、仙樂飄飄的古箏演奏張茜婷以及新心劇團團長王光華的雜技馬戲、視障街頭藝人黃沐桂的口琴表演、唐氏症街頭藝人謝煒崴的單輪車及滾大球等。

此外，市府每年也推出「街頭藝術活絡展演計畫」，持有新北市街頭藝人的有效證就可提出申請，讓表演者可以申領經費，針對轄內較為冷門的石門洞、烏來等街頭表演地，市府今年也結合旅行團，讓導遊、領隊帶領遊客走訪，辦理3梯次，吸引約300人次參與。

文化局補充，府中FUN PARTY耶誕街頭藝人匯演相關活動訊息，請上新北市政府文化局官網 https://www.culture.ntpc.gov.tw/ 或新北市街頭藝人主題網站https://busker.culture.tw/newtaipei 查詢，或電洽29603456分機4628。