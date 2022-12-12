高雄市投入智慧城市的建構，透過5G AIoT的科技手段，提出城市治理方案，2年前，還是六都的末段班學生，2年之後，已經彎道超車，從末段班華麗轉身，晉級優等生，高雄副市長林欽榮12日指出，未來將結合高雄半導體S廊帶、以及亞灣2.0的發展優勢，打造一個科技的、宜居的、幸福的、魅力的智慧城市。

高雄智慧城市推動委員會12日舉辦2022年會，高雄副市長林欽榮、國發會副主委高仙桂、數位部次長李懷仁、以及日月光資深副總經理周光春等多位重量級產業人士與會。

高雄副市長林欽榮代表陳其邁市長致詞指出，高雄推動智慧城市，今拚回多項國際智慧城市大獎的好成績，從APEC低碳示範城市金獎、IDC亞太區智慧城市大獎、WITSA全球資通訊科技卓越獎獲傑出永續發展首獎、傑出數位機會包容獎佳作、以及ITS地方政府成就獎等多項國際肯定，顯示高雄在交通、農業、低碳永續等領域，已成功聚焦國際目光，並開創投資高雄邁向國際的契機。

林欽榮表示，陳其邁市長的「四大優先」政策之一的「產業優先」，已確立「北高雄為IC及高科技產業生產基地」、「南高雄亞洲新灣區為區域企業總部」的產業發展藍圖。

隨著中油高煉廠的華麗轉身，轉型高科技重鎮，台積電帶動晶圓產業鏈投資高雄，宣告半導體S廊帶的逐步推展，而在亞灣區，全力推動5G AIOT結合高雄在地特色產業，如體感電競影視音、海洋科技、智慧製造與工安、智慧醫療、創新服務等產業，發展智慧應用並實證，更推出亞灣2.0計畫發展水岸經濟，鼓勵金融業、科技業總部進駐亞灣，形成企業總部群落。

林欽榮指出，除了在地產業的科技化，全球朝向低碳永續的趨勢，也與未來產業發展密不可分，以高雄獲獎連連的智運交通為例，從智慧運輸系統、亞洲第一套MaaS系統，到電動車，都是高市府重點投入的項目，未來，將整合各個科技園區聯外交通，納入智運系統規劃，透過智慧運輸ITS應用，構築智運走廊提升運輸效率。

而打造低碳永續城市的主流交通工具─電動車，高市府更是提早佈局，與交通部合作在橋頭科學園區，打造國家級自駕車聯網試驗場域，結合智慧共桿等產業，為車聯網技術及產品驗證、服務提供試驗場域，吸引更多關聯產業進駐，讓高雄成為電動車發展的智慧城市示範場域。

他說，高雄未來將以「智慧電巴生態系整城輸出」為目標，持續推動電動車產業鏈深化及車聯網串聯發展，深化應用服務，助攻高雄推動智慧、永續的雙軸轉型。

林欽榮指出，高雄的雙軸轉型，不只在科技面，也積極投入能源的永續發展。像是高雄已在333所中小學建置太陽光電系統，運用校園屋頂，生產綠電的比例達到99％，估計1年內，校園綠電可產生約1.5億度電力，在落實「班班有冷氣」之餘，校園綠電更是遠大於用電量2、3倍之多。

林欽榮認為，綠能轉型，建置高雄完善的綠電管理平台，也是高雄未來發展智慧城市的一大主軸，需要前瞻性的策略佈局，高市府團隊在短短2年即完成諸多艱難的任務，6年1.25GW太陽光電計畫年年提早達標，還配合推行「高雄厝4.0計畫」，結合綠化、光電、節能燈具、通用化、微滯洪雨水儲集等設施，每年預估可減碳148萬公噸，逐步實現生活與環境共好、共榮的發展願景。林欽榮指出，高雄市2年前在全台智慧城市評比，尚處於末段班，而最新幾次調查中，已是後來居上，相信是過去2年間，高雄推動智慧城市的策略，一直走在正確的道路上。

他強調，在2020年成立的高雄智慧城市推動委員會，即採取「公私協力」方式，集結全台灣產官學研及法人的力量，邀請唐鳳部長、中華電信、遠傳等電信商龍頭、IBM、AWS、Microsoft等全球百大科技公司的台灣區總經理擔任委員，成立跨局處橫向協調的工作小組，輔以KPMO專案推動辦公室協力推動，成功突破既有行政體系框架，廣泛並深入地瞭解市府各局處及市民在醫療、5G影音娛樂、永續綠能、智慧交通之需求，發展出減碳、韌性、綠能、智慧的策略解決方案，打造高雄成為臺灣智慧城市科技整合服務的國際輸出基地。

林欽榮表示，明年3月的「智慧城市展」此一亞洲最大的國際智慧城市展，高雄將於「亞洲新灣區」這個全國最大5G AIoT試煉場域登場，屆時，將可全面展現高雄的智慧城市應用，讓國際社會驚艷於高雄於推展智慧城市發展的深厚軟實力。