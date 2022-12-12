作物保種為行政院農業委員會花蓮區農業改良場長期投入執行的工作，蒐集保存轄區內重要作物的種原，如水稻、金針及山苦瓜等，並育成多個原民特色作物，如紅糯米-水稻花蓮22號、苦瓜-花蓮1～7號等。目前保種方向以特有蔬菜及豆類兩類為主，今年起加強原民作物的機能性功效與應用分析，並運用原民作物的氣候調適韌性，打造原鄉作物保種天堂。

花蓮場表示，花蓮縣為臺灣原住民最多的區域，內有阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族六大族群，蘊藏豐富的原民作物種原與農耕智慧，例如阿美族的食用野菜經驗、布農族的豆類耕作文化等，亟具在地特色及保存利用之價值。

原鄉部落的野菜，是經由大自然長時間演化而選擇出最適應當地的物種，部落當地的物種可能具有較佳的環境適應力及抗逆境能力，亦可能具有尚未被發現的機能性成分可供利用。原民野菜對氣候調適能力強，能週年穩定對內外提供農產，可扮演諾亞方舟的角色，儲備疫情、乾旱與地震等災難所需的食物、種子或種苗等緊急救助資源。近年在疫情環伺下，許多具提升免疫力的機能性野菜成為極具發展潛力的特色品項。

花蓮場蒐集的種原繁殖體以種子為主，部分須利用扦插或種球進行繁殖，在原民作物保種圃中，目前蔬菜類蒐集到火蔥、蕗蕎、苦茄、雞心椒、小米椒、黃麻、土人參、巴蔘、糯米糰、番杏、山芹菜、刺芫荽、鐵砲百合、落葵、地瓜葉（紅）、地瓜葉（綠）、芋頭（紅梗）、芋頭（綠梗）、紅藜及苦苣共20種。豆類有白鳳豆、鵲豆、翼豆、八月豆、米豆共5種。建立繁殖與留種相關的技術，並輔導光復鄉太巴塱部落建立保種示範圃及栽植作業，同時研究原民野菜的機能性功效。

例如花蓮縣月眉村特產的火蔥，在阿美族人老一輩流傳下來的傳統智慧，認為可用於預防感冒，經花蓮場委託實踐大學、國立師範大學及臺灣大學學者以免疫細胞測試之後，發現具有免疫調節的效果，將積極開發火蔥其他的機能性功能。此外，轄區內重要作物如山苦瓜、金針、黃芩、紫蘇等作物的機能性功效，該場也將持續探討開發，讓原鄉部落藉由產品加值的利用而提升作物產值。