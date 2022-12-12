2023年即將到來，命理師蘇民峰在臉書上分享2022年12月7日到2023年1月5日的風水布局，其中東南方、西南方、西北方、正北方、中宮方這些位置有助於好事發生，可放置一些物品來招財、旺桃花。

蘇民峰表示，正東方、正南方、中宮需注意身體方面的疾病，可放置指定的顏色和物件來化解，再者正西方在這時期易受到損害，可放粉紅色來避免波折，以下為蘇民峰的風水布局位置的詳細介紹。

【12月風水布局】

●正東：本年正東為三碧木，本月正東為八白土，木來剋土而不利腹部腸胃，宜放粉紅色物件化解，這既利洩弱是非，也能生旺財星。

●東南：本年東南為四綠木，本月東南為九紫火，四遇九而有利喜事臨門。

●正南：本年正南為九紫火，本月正南為五黄土，火生土旺而生旺病星，除了放音樂盒外，亦宜放一杯水去制火。

●西南：本年西南為二黑土，本月西南為七赤金，金能洩土洩弱病星，可再放一杯水催財。

●正西：本年正西為七赤金，本月正西為三碧木，金木交戰而易見損傷，宜放粉紅色物件洩木制金。

●西北：本年西北為六白金，本月西北為二黑土，金能洩土洩弱病星，可再加一杯水而有利職人財運。

●正北：本年正北為一白水，本月正北為六白金，金能生水，既利桃花亦利財星。

●東北：本年東北為八白土，本月東北為四綠木，木剋土而不利小口，宜放紅色物件化解。

●中宮：本年中宮為五黄土，本月中宮為一白水，土剋水而不利腎、膀胱、泌尿系統，宜放音樂盒化病，亦能生旺桃花。