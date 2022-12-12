在邊境管制政策鬆綁後，義守大學迎來海外大學的參訪潮，日前印度蘇里尼大學校長Prof. Atul Khosla與國際長Prof. R. F. Dwivedi親自來台到義守大學參訪，同時也與義大簽署「MOU合作協議」，內容包含學術交流、學生交換和教師交流，雙方期待能展開緊密合作。

義守大學校長陳振遠表示，非常期待與印度蘇里尼大學合作，義守大學一直以來都是世界各國學生海外求學的首選學校之一，在國際教育與學術領域占有舉足輕重的角色，希望藉由此次雙強聯手合作，為未來拓展更多國際交流機會。

參訪中，蘇里尼大學校長與國際長特別參觀義守大學全國首創的「ISU Cooking Studio ＆ Library特色中心」，以及媲美國際的拍片場域與「元宇宙科技藝術設計中心」等教研場域，同時，也前往具渡假村氛圍的學生宿舍參觀，兩人都肯定義守大學辦學的用心。

印度蘇里尼大學於2009年創校，是全球最年輕的大學之一，根據2022年QS亞洲大學排行，蘇里尼大學在印度私校中摘下冠軍。