氣炸鍋料理方便又快速，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，氣炸鍋排出的油煙比想像中多，使用時最好要放在抽油煙機底下，將溫度設定在120度、延長料理時間，一旦超過這個溫度，容易產生致癌物，最好每次使用完畢都要清洗乾淨，若有殘渣附著，下次再使用就會產生有毒物質。

譚敦慈近日於談話性節目《醫師好辣》指出，氣炸鍋製造的油煙其實很多，建議使用氣炸鍋烹調時，一定要放在抽油煙機底下，且溫度設定不要超過120度，因為超過120度很容易產生異環胺、多環芳香烴碳氫化合物及丙烯醯胺等及糖化終產物等致癌物。

譚敦慈表示，糖化終產物是所有致癌物中最可怕的，是蛋白質或脂肪加上糖分子後，經過一連串的反應所形成的物質，該物質會使身體老化發炎速度上升20倍，因此常吃油炸物，會容易顯得衰老。

譚敦慈說，不論使用氣炸鍋或烤箱，溫度最好設定在120度以下，即便調理的商品包裝上備註要用180度以上高溫烘烤，仍建議用120度，只要將料理時間延長即可。另外她也提醒，氣炸鍋使用完畢，裡裡外外都要清洗乾淨，若有殘渣附著，下次再使用就會產生有毒物質。