台日聯盟（TJA）與教育部大學社會責任(USR)推動中心上周密集與日本各聯盟大學進行區域振興與全球化面對面會議，取經日本在過去10年與疫情前後所發展出的經驗，未來將藉由實作結合教學和研究回應地方議題，推動「地方創生」、「社會創新」。

這次是台日聯盟成立後首次出訪，我方團員共有暨南大學校長武東星(台日聯盟會長)、海洋大學校長許泰文、東海大學副校長陳正、高科大國際長劉文宏、教育部大學社會責任推動中心主任蘇玉龍、中山大學代表等共13人。

台日聯盟一行人在5天內密集拜訪位於京都的龍谷大學、高知縣的高知大學、長野縣的信州大學與千葉縣的千葉大學，取經日本在過去十年與疫情前後所發展出的經驗。

武東星指出，台灣與日本基於相近的地緣政治、經濟發展和人口結構，面對相似的社會結構性問題，因此台灣及日本皆以大學為重要行動者，深入在地，藉由實作結合教學和研究回應地方議題。

武東星說，台日聯盟將成為日本與臺灣各自耕耘「地方創生」、「社會創新」的公私立大學實質交流的平台，能促進台日大學地方連結與社會實踐相關的研究、方案設計和操作經驗、課程開發、教師社群及地方網絡經營的學術和實務交流。

武東星表示，特別是針對少子高齡化、城鄉發展不均、地方產業發展、社區營造等當代重要社會議題和發展困境，提出可行解方，並讓相關的研究成果和實作經驗能透過臺日聯盟的平臺進行交流、精進和擴散，預計明年日方大學將組團前來，並在暨南大學舉行首長會議，進一步發揚大學社會責任的理想與貢獻。

地處於日本地理中心位置的長野縣信州大學，校長中村宗一郎分享在地方產業振興與人才培育上多年努力及經驗，信州大學的學生有70％來自長野縣之外，但是培養畢業的學生卻有40％會留在長野縣，顯示學生們不論是在學或畢業後皆可為當地的經濟發展注入活水。