新北市烏來區民代表蔡成雄，今年9月間涉嫌共同綁樁以現金買票賄選，檢察官訊後，以蔡成雄及連姓樁腳2人涉嫌選罷法嫌疑重大，且有勾串及滅證之虞聲押，台北地方法院裁定2人羈押禁見，2人提抗告，遭台灣高等法院駁回確定。

警調獲報，指新北市烏來區民代表蔡成雄，今年9月間涉嫌共同綁樁以現金買票賄選，有2個選民各自數千元賄款，檢調搜索調查後，向法院聲請羈押。

台北地院認為，依證人證述、手機通訊軟體對話內容截圖與翻拍照片、通聯紀錄等，蔡及連犯罪嫌疑重大，且涉犯重罪，本案目前尚在偵查中，有諸多疑點尚待檢察官調查釐清，有事實足認被告有勾串共犯或證人之虞，裁定羈押，禁止接見、通信。

蔡及連不服提抗告，高院認為，檢察官已提出證據釋明2人之犯罪嫌疑重大，足為法院判斷羈押與否之依據，2人爭執程序事項，並以是否成立犯罪之實體判斷事項，指摘原裁定有誤，所辯並不足採，駁回抗告確定。