溫馨的聖誕佳節與新年節慶即將到來，高市府在博愛路凹子底捷運站4號出口旁種植華麗繽紛的冬季花卉，聖誕花卉Party以「錦繡如織」為主題，並以多品系的聖誕紅為展現主角，巧手規劃並精心布置讓綺麗色彩點亮冬季的蕭瑟，雄好拍！

高雄市工務局表示，秋冬高雄氣候舒適陽光和煦，此時正適合種植時節草花，增添城市色彩，更能吸引外縣市朋友來高雄旅遊，在冷冽時節感受港都的熱情與美麗。

高雄市養工處補充，今年的聖誕花卉Party以「錦繡如織」為主題，採多樣化特色新品種花卉布置，如相當特別的純白、珍珠粉的公主系列聖誕紅，不常見的斑葉粉紅聖誕紅再搭配紅咚咚的新品種鼠圓寶聖誕紅，相當喜氣又熱鬧！

此外，並栽植妞妞矮牽牛、天竺葵、白雪公主、三爪金龍、羽毛竹、西班牙薰衣草、瑪格麗特等，還有繡球花，還有各色的一串紅、鼠尾草、矮牽牛、夏堇等，百花齊放，打造最令人期待的冬季聖誕花卉Party。(記者張雅雲/高雄報導)