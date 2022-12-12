陶喆今年出道25周年，也是《黑色柳丁》發行20周年，他回歸音樂人身份，12月9、10日一連兩天舉辦「陶喆 自選25：Bring The Light In 珍藏演唱會」，演藝圈好友周杰倫和昆凌夫婦、林俊傑、林宥嘉、品冠，韋禮安、A-lin等，以及微風集團董事長廖鎮漢夫婦、富邦金控董事長蔡明忠夫婦，張小燕，王偉忠夫婦，寬魚國際執行長邱瓈寬等企業界大咖好友皆到場力挺。

歌手林俊傑到場欣賞演出。（偉大文化提供）

雖然是小型的私密演出，卻是一場堪稱葛萊美等級的演唱會，陶喆極為認真，精選了經典曲目重新改編，以及近年來創作的新歌。演出這兩天適逢陶喆媽媽陶王復蓉以及鼓手的生日，陶喆將這場演唱會當作禮物送給他們，第二天還在邀請樂隊上台的環節為鼓手推上蛋糕並演唱生日快樂歌，讓鼓手Ash Soan驚喜感動，幾乎落淚。

台上一字排開都是世界各地國際級的頂尖樂手，包括天王天后御用音樂大師吳慶隆，來自倫敦的超級鼓手Ash Soan，這位神人級的鼓手，曾參與Adele、Jesse ＆ Joy兩張獲得葛萊美大獎的專輯錄製。此外，更有經常與Celine Dion、Jason Mraz、Neil Young等頂流音樂人合作的貝斯手Paul Bushnell！當然，多年來陶喆演唱會指定班底Jamie Wilson 這次依然挑起吉他重任，他也是李宗盛、張學友、林憶蓮、陳奕迅、林俊傑等天王天后指定的吉他手。而曾與傳奇的古巴樂團Buena Vista Social Club巡迴合作的打擊樂器手Pablo Calzado這次也是樂隊成員之一。

陶喆25週年演唱會，請來國際級頂尖樂手共襄盛舉。（偉大文化提供）

值得一提的是音響師Scottie Baldwin，他是Prince御用的音響師，現場更備有一個耳機聆聽區，很多在場的音樂人，無論是現場聆聽或是用耳機試聽，都驚呼不可思議，也對大師樂手們的表現，和在一個很小的空間中做出等同錄音室的平衡感與音質，是難以忘懷的極致體驗。

而陶喆一口氣演唱了20多首歌曲，展現巨星魅力，也為經典作品重新編曲，打造了嶄新的生命，他演唱了多首新作，得到非常熱烈的迴響，陶喆的創作力和25年前一樣旺盛，就像這場演出的定名Bring The Light In，陶喆希望能讓大家透過音樂，在生命中有更多的光與力量。

歌手A-Lin到場欣賞演出。（偉大文化提供）

歌手韋禮安到場朝聖演出。（偉大文化提供）

而對陶喆來說，這其實預告了將有新專輯的問世，讓所有人都充滿期待。這場演唱會也開放歌迷參加，3天內有超過千組歌迷上傳影片報名，但因為在微風南山場地非常受限，因此僅邀請少量歌迷到場。針對向隅的歌迷，陶喆經紀公司表示，將來一定會有更多讓大家看到的機會。