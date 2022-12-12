台船第3艘4000噸級巡防艦「雲林艦」今日下水，將服務台南、高雄、屏東及澎湖等鄰接區外界線以外之海域。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

由台灣國際造船股份有限公司打造的第3艘4000噸級巡防艦「雲林艦」，今日在台船公司高雄廠舉行下水典禮，雲林艦將服務台南、高雄、屏東及澎湖等鄰接區外界線以外之海域，具平戰轉換系統，除配備高壓水砲外，還擁有配備最高規格的醫療設備，提供海域內漁民緊急救護的服務。

本日下水第3艘4000噸級巡防艦，依「海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則」，將取名為「雲林艦」，將停泊於南部地區機動海巡隊，負責台南、高雄、屏東及澎湖等鄰接區外界線以外之海域，對海域內的漁民提供緊急救護。前2艘分別服務於澎湖海域、 西北至台日海域。

雲林艦船長126.3公尺、船寬16.5公尺、滿載排水量可達5044噸、能承受10級強風、續航力10000浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可為海巡單位在海上執行任務時倚賴的重要配備。

此外也配備最高規格的醫療設備，內含醫療手術室、隔離病房等設備，相當於野戰醫院等級，雲林艦亦可做為醫療救護船，執行人道救援任務。船艦甲板上另有直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益。

雲林艦除了主推進系統外，較特別的有前後輔助側推進器以及穩定翼等系統，能提供更加便利的轉彎方式，提高靠泊操控性及減少航行時船體橫搖能加快艦進出港時間，減少救援時間；外觀上，艦舷側漆上「TAIWAN」字樣，提高我國艦艇辨識度。

台船公司配合政府國艦國造政策，除了4000噸級巡防艦4艘統包案外，於基隆廠區建造中100噸級巡防救難艇15艘及1000噸級巡防艦6艘，其中1000噸級巡防艦輪控系統更是由台船自行研製安裝並取得財團法人中國驗船中心(CR)型式認可。