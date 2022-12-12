汪小菲和大S近期因家務事鬧得滿城風雲，前婆婆張蘭趁機掌握流量密碼，這兩周靠著消費S家，直播銷售額高達2.5億人民幣（約11億台幣），就連確診都照常帶貨，近日網路瘋傳張蘭對女人生孩子的看法，直言：「怕疼可以剖腹產，要感恩！」誇張的言論引起大批網友的撻伐。

張蘭首先說道，「女生既然生了小孩就被稱呼為媽媽，不要說為誰生了小孩，也不要說我為誰誰誰丟了性命，」疑似在暗指當初大S在生小孩時，大家都認為大S拚了老命想再為汪家添一個孫子，結果卻過程中癲癇發作，因而住進加護病房，可說是為了生孩子差點喪命。

張蘭認為女人在過去生育都是入了鬼門關，不過現在科技的發達，所以沒有一個需要冒著生命危險去生育，所以怕疼的話可以選擇剖婦產，「我們那個時候沒有這個條件，疼的話都得忍著，我們應該感恩，感恩這個時代。以前時代不打麻藥，直接把孩子取出來。」她也告誡現代人要惜福，「要學會感恩，你們現在甚麼都有。」

此話一出，立即震驚許多網友，「生產的女性就是被這種人背刺的」、「張蘭就是那種很典型的惡婆婆啊」、「不喜歡這種自己受過苦，就覺得天下人都應該跟她一樣受苦。」、「作為女性，無法共情和理解女性生育的痛苦，可想而知是多麼冷血的一個人」、「要別人感恩，自己確沒有感恩之心」。