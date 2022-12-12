隨著農曆春節進入倒數，誠品行旅今年特別匯集五款雅俗共賞的年節伴手禮，揉和主廚細緻手藝與繁複工序，共同呈現「癸卯年｜五寶聚春」春節系列禮盒，首推三款全新單品，另外也同步獻上二款深受旅人熱烈推崇的人氣商品炙燒和牛頰牛肉麵與牛肉澄清湯細粉，期待以滿載溫潤心意的好日況味，邀請旅人於團圓、訪友之際，與親朋好友共饗新春時光。

誠品行旅今年首度獻上【聚聚滷味】冷凍包裝禮盒，由中餐廚藝團隊遵循中國千年來的古老烹飪工藝，推出四款滷味小食，包括川椒滷牛筋、川椒米血糕、滷水花生與蜜汁豆干，以嚴選的新鮮食材揉以八角、桂皮、花椒粒及甘草等十多種香料，交融出層次感豐富且溫和的盈盈滷香，適合作為年節饗宴的頭盤美味，為新春團聚揭開溫暖序幕。

外型如同元寶的水餃，為傳統年節必備的應景菜餚，寄託了人們對於嶄新一年的美好嚮往，除象徵財源滾滾的好財運，更因為「更歲交(餃)子」的習俗文化賦予其送舊迎新、喜慶團圓的吉祥意涵。誠品行旅今年首度推出的「雪菜松露水餃冷凍包裝禮盒，由館外中餐廳《聚聚樓》主廚劉建峯耗時半年研發製作，以元寶招財的富貴意象，揉入西方三大珍饈食材之一的「黑松露」與以芥菜醃漬、象徵苦盡甘來的「雪菜(雪裡紅)」作為內餡主角，為旅人獻上珍貴的新年祝福。

誠品行旅今年首度推出「聚聚干貝XO醬」，延續醬料的高級奢華DNA，將經過陽光日灑洗禮的優質干貝撕為細絲狀後，搭配熟成三年的金華火腿、澎湖金勾蝦蝦米、雲林蒜頭及紅蔥頭，完美調和海味、鮮味與辣味的黃金比例，飽滿且紮實的海潮鮮味、鹹中回甘的滋味大幅提升整體醬料的鮮度，尾韻的溫潤辣度則以朝天椒、香辣油等繁複拌炒工序，堆疊出不刺激的微辣口感。

除了今年推出的三款全新單品，同步推薦深獲各界饕客推崇與好評的【炙燒和牛頰牛肉麵】常溫禮盒，其以炙燒手法帶出誘人香氣，再經大量蔬菜、牛骨與嚴選香料細滷慢熬的繁複工序，淬煉出華麗豐美的精采味覺；另外亦有湯頭細緻的【牛肉澄清湯細粉】常溫禮盒，以清燉牛肉麵為藍圖，融入傳統法式澄清湯烹飪工藝，以繁複的層層工序萃煉出澄澈剔透的琥珀色湯底，呈現入口甘醇的極致美味。