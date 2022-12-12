奇美醫學中心與台大醫院、美國、日本、澳洲團隊跨國研究發現，急性腎臟病患者相較一般民眾，未來發生慢性腎臟病的風險增加4.2倍，進展成末期腎病變需長期洗腎透析的風險也增加6.6倍，死亡風險更增加3.6倍。

奇美醫學中心統計，2012年至2022年11月底，急性腎臟病病人出院後3個月內，接受腎臟科門診追蹤的比例只有22％，但日後發生慢性腎臟病及末期腎臟病的風險卻高達57％。

奇美醫學中心內科部副部長暨腎臟科主任王憲奕表示，急性腎臟病是在短時間內腎臟功能急速惡化，因無法清除體內毒素，導致廢物和水份無法順利排出，堆積在體內。其中，老年人、共病症（如糖尿病、高血壓、心臟病、慢性腎臟病）、泌尿道感染、敗血症、急性泌尿道阻塞、惡性高血壓、心臟衰竭、休克或重大手術失血過多等，均易發生急性腎臟病。

奇美醫學中心腎臟科主治醫師陳銳溢也指出，大部分的急性腎臟病病人，在回診找出並消除病因後，皆可恢復至原先狀態；但若延誤治療，導致腎臟纖維化，腎臟功能便無法恢復，甚至演變成慢性腎臟病，後續往往需要長期透析或腎臟移植，因此急性腎臟病發生後的及時診斷與治療更顯重要。

陳鋭溢還說，過去對於腎臟疾病，分為7天內的「急性腎損傷」以及3個月以上的「慢性腎臟疾病」，但對既不符合急性腎損傷也不符合慢性腎臟疾病診斷標準的「腎功能受損族群」，近幾年均給予「急性腎臟病」的診斷。

不過，急性腎臟病實際使用在臨床照護與治療上，仍然存在理論與現實的差距，因此目前對急性腎臟病族群，仍需更多的研究證實其臨床意義，以建立臨床照護及治療指引。有鑑於此，奇美醫學中心與台大醫院團隊才透過與美國、日本、澳洲團隊跨國合作，共同探討「急性腎臟病」病人的預後關係，研究成果已發表在《eClinicalMedicine》國際期刊。