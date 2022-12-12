把小城故事改編成台中故事，8名騷貓公益咖啡的銀髮志工在101歲人瑞林友茂引領下演唱美妙的歌曲，也宣告騷貓千歲合唱團今年平安夜12月24日將參與亞洲動物福利協會(AAWA)與台中市動物保護防疫處合辦的「騷貓千歲合唱團ONE HEALTH─唱遊后里動物之家」活動，101歲的林友茂笑稱台北有101，他是台中行動101，邀請大家和他一起走訪全台最美動物收容所。

亞洲動物福利協會多年來致力推廣One Health健康一體的理念，主張人類健康和地球健康彼此相互關聯、相互依存，寵物亦同。因而值歲末年終該協會也攜手台中市動物保護防疫處，邀請邀請騷貓千歲合唱團、全國動物事業群執行長陳道杰、愛諾寵物行為訓練老師郭欣妮，12月24日前進后里動物之家進行精采的表演與短講。

亞洲動物福利協會秘書長陳甄甄表示，希望藉由連結銀髮族關懷與小動物生命教育來提倡人類、動物、與環境健康三者間的促進，創造人寵幸福循環。

值得一提的是騷貓千歲合唱團是由20多位年齡皆超過70歲的長者組成，其中8名長者12日率先露了一手，去年才經歷過心臟瓣膜手術的林友茂也帶著燦爛微笑出席，美妙動人的歌聲，讓參與者驚呼連連。

全國動物事業群執行長陳道杰也盛讚活動場地：「台中市動物之家后里園區」以純白色的唯美建築，大量的圓弧形設計來緩解一般收容所給人的刻板印象，被封為全台最美收容所，並且將犬、貓收容分兩區塊，幾近一毛孩一舍的設置，完全符合動物友善的理念，值得各縣市動物收容所學習。

當日全國動物醫院連鎖體系也邀請全國寵物雙語小學聘任講師郭欣妮進行寵物行為課程，針對「狗狗外出散步訓練」之議題教導民眾如何提供愛犬好品質的散步以及品質好的散步對愛犬的效益與影響。