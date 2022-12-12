永豐金控再度入選道瓊永續世界指數(Dow Jones Sustainability World Index)與新興市場指數(Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index)，這是繼今年8月11日國際評比機構MSCI調升ESG評級為AA後，再一次獲得標竿級國際評比機構對永豐金控持續精進永續治理的肯定。

本次評比結果，永豐金控總成績在全球銀行產業中名列前茅，在環境、社會與治理三大面向總計24個評比項目中，共有包括企業誠信、客戶關係管理、金融包容性／普惠金融等8個項目位於全球銀行業標竿地位，顯示永豐金控在永續發展的努力成效卓著。

今年以來永豐金控在永續治理的精進作為與成效屢獲外界肯定，包括獲頒S＆P 2022永續年鑑銀獎殊榮、是台灣金融業者在全球銀行產業得到的最高榮譽，獲MSCI調升ESG評級至領導地位的“AA”，連續3年名列證交所公司治理評鑑第一級級距(top 5％)，連續3年進入天下企業永續公民前100強之列，以及連續2年獲頒Asiamoney台灣地區最佳CSR銀行等等。

永豐金控今年已提出2050年淨零承諾、不再新增承作燃料煤及非常規油氣相關之專案融資、並加入「科學基礎減碳目標倡議」(Science-based targets initiative SBTi)，將在最短的時間內提出SBT減碳目標，並持續以金融核心業務發揮影響力，聚焦「消弭不平等」、「減緩與調適氣候變遷」、「促進共榮成長」三大永續承諾，攜手利害關係人在永續的道路上持續邁進。