國民黨今踢爆民進黨立委補選參選人吳怡農假公益真競選，質疑吳擔任理事長的「壯闊台灣聯盟」募款竟不是為了國防，而是為他個人選舉做宣傳。吳怡農今天回應，他必須非常嚴肅的表達，對抹黑跟扭曲徹底的失望，強調社會安全是不分藍綠的，不該為選舉惡意操作。

國民黨文傳會副主委練鴻慶指出，吳怡農的壯闊台灣聯盟，向內政部申請「公開勸募」許可，因此可以在網路上公開募款。吳在「壯闊台灣聯盟」的官網上表示，捐款是為了「後盾計畫」，是要培養更多「為危機做好準備的人」，吳怡農沒有說的是，他預計要勸募的690萬元，其中442萬元是拿來做「宣傳」，為他個人選舉做宣傳。

吳怡農今對此回應說，壯闊台灣是6、7年前在投入公共事務的理念，當時一個部落格就以壯闊台灣為名，3年前選舉時，壯闊台灣吳怡農也是競選口號，選後成立壯闊台灣協會、公民團體，這個NGO過去這段時間都在為民防、社會韌性做具體付出，團隊都非常認真努力。

吳怡農強調，壯闊台灣聯盟團隊、志工們並沒有參與他這次的個人選舉，這是他的堅持，壯闊台灣的工作會持續進行。

吳怡農說，壯闊台灣仍然是他的理念，必須透過這次選舉，除了社區投入、民間團體努力，他更希望國家安全政策、城市競爭力政策能夠跟民間團體一樣，持續改善精進，這都沒有衝突。

吳怡農接著表示，針對國民黨今天早上召開記者會質疑經費與宣傳的運用，他必須非常嚴肅的表達，他對這種抹黑跟扭曲表達徹底的失望。

他呼籲，不要為了選舉來否定上百位教官與志工過去這段時間的努力與付出，大家都是希望社區更好、國家更安全，每個人下班後挪出時間來，帶著民眾一起學習、訓練，希望這是大家看到並給予肯定。

吳怡農強調，因為社會安全是不分藍綠的，也不應該分藍綠，不該為了選舉做惡意操作。