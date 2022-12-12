主辦單位立刻開心宣布，大甲媽將於明天早上7時20分，從澎湖天后宮啟駕前往馬公港上船，搭乘台華輪回到大甲鎮瀾宮安座。（張茂雄攝）

原定12日回鑾的大甲媽，因風浪超過10級，導致台華輪停航，打亂上千名香客的既定行程，就在大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤焚香祈禱後奇蹟再次出現，在下午傳來好消息，港務局同意13（二）日早上10：00台華輪正常開航，大甲媽將於早上7時20分準時從澎湖天后宮啟駕返台。

澎湖冬季因東北季風肆虐，往來台澎之間的大型客輪台華輪常會因此停航，400年來最大的大甲媽來澎會香遶境活動，這幾天所到之處雖迭有神蹟出現，但終究遇到黑水溝的惡浪而停航。

一早，鄭銘坤就到澎湖天后宮上香祈福，希望媽祖保佑能有好天氣出現，讓滯留澎湖一晚的信徒都能順利返家，中午時分港務局則傳來好消息，同意13（二）日早上10：00臺華輪正常開航，於是主辦單位立刻開心宣布，大甲媽將於明天早上7時20分，從澎湖天后宮啟駕前往馬公港上船，搭乘台華輪回到大甲鎮瀾宮安座。

大甲鎮瀾宮與蒔裡水仙宮也宣布，請有意參加送駕的宮廟，於7點至天后宮集合準備；另外請漁民朋友自由參加送駕，但是因為擔心海上風浪仍大，也希望澎湖當地的漁船與漁民能顧及安全第一，海上航行平安順利。