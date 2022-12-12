幼幼台第一代「鳳梨哥哥」簡義隆11月中驚傳猝逝，享年39歲，親弟證實噩耗，並公布死因是「心因性休克」，令親友及粉絲哀痛不已，近來簡義隆的弟弟已幫忙低調出殯，並接手簡義隆的臉書帳號、把大頭貼照和封面照片換成新的，心碎直喊：「當你已經去旅行了吧，願你在天上安詳」。

簡義隆的弟弟11日更換臉書照片，大頭貼照選了鳳梨哥哥拿手機自拍微笑的照片，封面照則可見鳳梨哥哥站在畫有彩紅翅膀的牆壁前，擺出雙手插口袋的帥氣姿勢。此外，簡義隆的弟弟也把臉書簡介更改為「Rest in peace(安息)」，並不忘感傷說道：「挑選這張照片就當你已經去旅行了吧，願你在天上安詳」，令粉絲見到後一陣鼻酸，紛紛留言哀悼，「謝謝你在我們的生命出現過，R.I.P」、「願你展開夢想的翅膀，翱翔天際」、「一路順風，就讓你的正能量，一直陪伴在大家的心裡。」

鳳梨哥哥的親弟接管哥哥的臉書帳號。(圖/鳳梨哥哥)

鳳梨哥哥昔日的帥氣身影，令粉絲們看得很難過。(圖/鳳梨哥哥 FB)

簡義隆上月15日離世後，家人本不願多談細節，身為上班族的簡義隆弟弟說明，他要照顧爸媽、處理後事、回應媒體的關心，實在已經心力交瘁，「真的謝謝大家關心，但請給我們可以平靜處理的空間」，然而為了避免失焦及不必要的討論，經與家人討論後決定公開死因是「心因性休克」。此外，簡義隆的弟弟當時也坦言，發文只是希望最親的友人能來見他，並表示告別式的時間尚未敲定，確認後會通知親友，盼望外界顧慮他們的心情。