為慶祝風靡全球的韓國人氣男團SUPER JUNIOR出道18周年，全新紀錄片《SUPER JUNIOR： THE LAST MAN STANDING》正式宣布將於明年1月18日在Disney＋上線，該片紀錄了SUPER JUNIOR自2005年11月6日出道開始不為人知的故事，更記錄下他們從亞洲開始逐步成功席捲全球的史詩級歷程。
《SUPER JUNIOR： THE LAST MAN STANDING》將帶領粉絲一窺團員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭及圭賢的從未公開幕後花絮，更邀請到成員們接受採訪回顧演藝生涯一路走來的心路歷程和故事，讓來自全球的粉絲和觀眾對現今K-pop文化擁有全新的見解。
《SUPER JUNIOR： THE LAST MAN STANDING》於上個月在新加坡舉辦的「2022迪士尼亞太內容發布會」上首度公開，作為迪士尼為拓展亞太區原創作品計畫的一部份，還有一系列備受矚目的韓國影視作品包括《單戀原聲帶》第二季（暫譯）、《舊案尋兇》第二季、《較量人生》，以及多部網羅紅遍世界的頂流韓國人氣團體的獨家紀錄片，將於Disney＋陸續上線。
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